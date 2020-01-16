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Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

11:16, 16 января 2020
Политика
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ВР одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр (№2285-д) в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, касающихся усовершенствования законодательной процедуры.

Кроме того, сегодня парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о полном общем среднем образовании, о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства и о создании национального органа интеллектуальной собственности.

Также сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады есть значительное количество законопроектов, посвященных экономическим вопросам. В частности, это проект закона о финансовом лизинге.

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