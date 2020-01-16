Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр (№2285-д) в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, касающихся усовершенствования законодательной процедуры.

Кроме того, сегодня парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о полном общем среднем образовании, о внесении изменений в некоторые законы относительно вопросов гражданства и о создании национального органа интеллектуальной собственности.

Также сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады есть значительное количество законопроектов, посвященных экономическим вопросам. В частности, это проект закона о финансовом лизинге.