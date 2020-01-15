Авиакатастрофа МАУ в Иране: Зеленский попросил Меркель о помощи

По словам президента, в настоящее время в Иране остаются украинские эксперты, занимающиеся вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом «черных ящиков».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой политически содействовать привлечению к ответственности виновных в сбитии украинского самолета в Иране и выплате компенсаций семьям погибших и компании-перевозчику.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с Меркель.

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«Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом «черных ящиков», - отметил президент.

Кроме того, Зеленский ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в сбитии самолета украинских авиалиний, а также выплаты компенсаций семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.