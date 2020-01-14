В Раду поступило заключение КСУ по расширению перечня оснований для лишения нардепа мандата

Спикер попросил Комитет по вопросам правовой политики рассмотреть заключение КСУ.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о поступлении в парламент заключения Конституционного суда по проекту закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (№1027).

Читайте такжеРазумков поручил профильным комитетам подготовить изменения в ряд законов для приведения их в соответствие с Конституцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил на заседании парламента.

«Сообщаю о получении Верховной Радой Украины заключения Конституционного суда Украины относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроекта №1027», - сказал Разумков.

Он добавил, что текст заключения КС роздан депутатам.

«Прошу Комитет по вопросам правовой политики рассмотреть заключение Конституционного суда Украины на своем заседании», - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2019 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата) (№1027).

26 декабря КС признал законопроект неконституционным.

Законопроектом предлагается к существующим основаниям для досрочного прекращения полномочий народного депутата добавить следующие: установление судом факта неличного голосования народным депутатом, то есть голосования вместо другого народного депутата или предоставление возможности народным депутатом проголосовать вместо него своему коллеге; отсутствие народного депутата без уважительных причин на трети пленарных заседаний и/или заседаний комитета Верховной Рады, членом которого он является в течение одной очередной сессии.

Кроме того, проектом закона предусмотрено упрощение процедуры лишения депутатского мандата по очевидным причинам - смерти народного депутата. То есть предлагается, что в таких случаях требуется согласие парламента на прекращение полномочий.

Как пояснил в комментарии УНИАН представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, идеология данных изменений - заставить народных депутатов выполнять свои конституционные обязанности: голосовать лично за себя, не давать возможности голосовать за себя, ходить на работу.

Кроме того, Вениславский добавил, что проектом закона также предлагается лишать депутатского мандата того, кто отсутствовал на более чем трети заседаний комитета и/или пленарных заседаний в течение очередной сессии. Однако факт такого прогула будет устанавливать суд, и если этот факт будет доказан в суде, то депутата будут лишать мандата.