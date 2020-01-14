Разумков прокомментировал увеличение зарплат депутатам и премии отдельным министрам

Зарплаты для депутатов повысились на 3 тысячи гривень, уверяет Разумков.

Спикер парламента Дмитрий Разумков утверждает, что повышение зарплат народным депутатам «не соответствует тем цифрам, о которых пишут СМИ».

Об этом он заявил во время заседания Рады 14 января.

«Изменение заработной платы – около 3 тысяч гривень для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом», – пояснил Разумков.

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Вместе с тем спикер отметил информацию о начислении больших премий отдельным чиновникам.

«В то же время вместе с этим мы видели информацию о премировании руководителей различных учреждений техведомств. Нам очень интересно услышать позицию относительно этих надбавок, насколько они соответствуют действительности и за что», – сказал он.

Разумков предложил во время часа вопросов к Правительству заслушать позицию премьер-министра и министров относительно «тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабмине».

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч.