Секретариат Президента разрабатывает сценарии роспуска ВР

Секретариат Президента Украины разрабатывает политические и юридические сценарии роспуска парламента, сообщил глава Секретариата Олег РЫБАЧУК в интервью газете «Дело».

"Я скажу абсолютно искренне: Секретариат прорабатывает и политические, и юридические сценарии такого развития событий. Мы не шутим, когда говорим, что у коалиции есть возможность до 25 июля, чтобы договориться и сформировать правительство. Причем сформировать такое правительство, которое бы устраивало, которое бы объединяло страну. Правительство, у которого была бы четкая программа. Во главе с премьером, который бы объединял страну - чтобы не было по Киеву палаточных городков разного цвета», - сказал О.РЫБАЧУК.

Вместе с тем, глава Секретариата считает, что сейчас антикризисной коалиции легче подготовить программу деятельности правительства. «Демократическая коалиция на ее проработку потратила месяцы. И сейчас ту программу, которую подготовила первая коалиция, активно использует и вторая коалиция. Это первый прецедент - в Украине таких программ не было», - отметил он.

По мнению О.РЫБАЧУКА, попытка антикризисной коалиции «продавливать свои решения» ни к чему не приведет. «Это будет говорить о том, что такой парламент не дееспособный, что такое правительство не будет объединять страну, и у Президента может просто не остаться выбора кроме роспуска ВР. Он повторяет это на каждой встрече», - добавил руководитель Секретариата.