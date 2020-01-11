Сбитие самолета МАУ в Иране: Зеленский пошагово рассказал о действиях украинской власти

Президент Ирана официально признал, что украинский самолет сбили иранские военные, и извинился перед всей Украиной и родственниками погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский пошагово рассказал о действиях украинских властей в связи со сбитием иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к украинцам после телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

Он заявил, что президент Ирана официально извинился перед всей Украиной и родственниками погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский самолет.

"Сейчас я хочу и наконец могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинских властей, начиная с трагического утра 8 января. Сразу после авиакатастрофы был создан и начал работу оперативный штаб при СНБО Украины. На место происшествия, в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы. В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ", - заявил Зеленский.

Читайте также"Никто не отвертится": Зеленский записал обращение к украинцам по крушению самолета МАУ в Иране (видео)

Президент отметил, что в Тегеран были отправлены лучшие специалисты Украины с большим опытом проведения экспертиз.

Также Офис генерального прокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы.

Как заявил Зеленский, 9 января в 03:30 украинская поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы.

"У меня состоялся разговор с президентом Ирана относительно четкого и полного взаимодействия с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолета, "черным ящикам", записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами", - рассказал глава государства.

Также он сообщил, что утром 9 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов озвучил четыре основные версии и, в частности, о возможности сбития украинского самолета ракетой. "Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности, бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории", - заявил Зеленский.

Затем были проведены рабочие консультации президента с международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана. "Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбитии украинского "Боинга". Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию", - сообщил президент.

"Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы", - подчеркнул Зеленский.

Также он напомнил, что 10 января у него состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала важную и полезную информацию для расследования.

Кроме того, по словам президента, важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

Читайте такжеОфис генпрокурора Украины изменил квалификацию катастрофы самолета МАУ в Иране

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.