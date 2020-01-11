Крушение самолета МАУ в Иране: Франция подключится к расшифровке "черных ящиков"

Кроме того, по словам Макрона, Франция уже начала процедуру международного расследования в ІСАО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Читайте также"Настаиваем на полном признании вины": Зеленский отреагировал на заявленіе Ирана о сбитии украинского самолетаОтмечается, что Зеленский поблагодарил коллегу за сочувствие в связи с крушением самолета в Иране.

При этом главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета.

Эммануэль Макрон пообещал содействовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Он сообщил, что Франция уже запустила формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ІСАО (Международной организации гражданской авиации).

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, достигнутых в рамках саммита в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже. Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуации на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время. Также Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.