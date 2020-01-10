Зеленский и Трюдо провели второй телефонный разговор по расследованию катастрофы украинского самолета в Иране

Стороны согласились, что Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели второй телефонный разговор по расследованию причин катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

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"Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными", - говорится в сообщении.

Во время разговора с Трюдо президент подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментам самолета и "черным ящикам".

"Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в Twitter.

В Офисе президента напомнили, что Зеленский из-за трагедии находится на связи с различными государствами, в частности, сегодня разговаривал с госсекретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.