Зеленский и вице-президент Еврокомиссии обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

Президент Украины поблагодарил за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза.

Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Хосепом Боррелем, сообщает Офис главы государства.

"Благодарен за солидарность и сочувствие со стороны руководства Евросоюза. Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - сказал Зеленский.

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Он сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

Кроме того, президент Украины выразил благодарность за постоянную и бескомпромиссную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины.

Собеседники обсудили ситуацию на востоке нашей страны и возможность посещения Боррелем Донбасса.

Зеленский также предложил вице-президенту Еврокомиссии скоординировать дальнейшие шаги в реализации приоритетов сотрудничества Украины и ЕС.

"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина - ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - добавил президент Украины.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

По словам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, специалисты проверяют версию о поражении "Боинга" ракетой зенитного ракетного комплекса "Тор" российского производства. Среди других основных версий катастрофы самолета МАУ в Иране называл разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.