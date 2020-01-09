Трюдо и Трамп обсудили необходимость расследования катастрофы украинского самолета в Иране

Президент США выразил соболезнования в связи с гибелью 176 человек в катастрофе самолета МАУ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили необходимость тщательного расследования катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом говорится в сообщении на сайте канадского премьера по итогам телефонного разговора лидеров Канады и США.

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"Президент Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины. Оба лидера обсудили необходимость тщательного расследования с целью установления причины этой катастрофы", - отмечается в сообщении.

Они также обменялись мнениями о ситуации в Ираке и о дальнейших шагах в отношении Ирана. В частности, они выразили общую обеспокоенность относительно безопасности вооруженных сил и дипломатического персонала, которые служат в регионе, однако отметили ограниченное влияние иранской атаки на силы международной коалиции в Ираке, которая произошла 7 января.

Трюдо и Трамп обсудили необходимость деэскалации и подчеркнули важность продолжения поддержания стабильности в Ираке и продолжающейся борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Кроме того, они договорились поддерживать контакт и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.