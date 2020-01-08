Украинское посольство в Иране изменило заявление о причинах крушения самолета Boeing

Сначала посольство исключило версию теракта, а затем поменяло мнение и подкорректировало сообщение на сайте.

Посольство Украины в Иране обновило информацию о возможных причинах катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) близ Тегерана.

Соответствующие изменения посольство внесло в сообщение на своем сайте.

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Так, вскоре после авиакатастрофы в посольстве заявили, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. При этом было добавлено, что версия теракта или ракетной атаки пока исключается.

Впоследствии эта информация была изменена.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер", - говорится сейчас в сообщении на сайте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.