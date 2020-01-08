Гончарук объяснил, почему из-за событий в Иране не было прекращено использование его воздушного пространства

По словам премьер-министра, если в ходе расследования будет выяснено, что были предпосылки для закрытия авиарейсов, то будут приняты соответствующие кадровые решения.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал, почему в связи с последними событиями в Иране не было прекращено использование воздушного пространства Ирана украинскими авиакомпаниями.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга сегодня в Кабинете министров.

«Эти события, о которых вы говорите, они разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. Сейчас, по состоянию на вчера, не было никаких предпосылок считать, что это стечение обстоятельств или эти события произойдут», - сказал Гончарук.

Однако, по его словам, если в ходе расследования будет выяснено, что были предпосылки для закрытия авиарейсов, то будут приняты соответствующие кадровые решения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января,в Иране потерпел крушение самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина Германии и три гражданина Великобритании.