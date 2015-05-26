Милиция начала уголовное производство по заявлению мэра Запорожья об угрозах
13:06, 26 мая 2015Политика
575 0
Милиция начала уголовное производство по заявлению мэра Запорожья Александра Сина об угрозах в его адрес.
Проводится расследование / УНИАН
Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, мэр Запорожья Син 25 мая подал заявление в милицию о том, что в его адрес поступили заявления с угрозами.
Читайте такжеМэр Запорожья объяснил, почему перешел к регионалам
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 296 УКУ (хулиганство). Проводится расследование.
В то же время, сам Син на пресс-конференции 25 мая сообщил, что получил с неизвестного номера на свой телефон сообщения с угрозами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter