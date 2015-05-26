Милиция начала уголовное производство по заявлению мэра Запорожья об угрозах

13:06, 26 мая 2015
Политика
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Милиция начала уголовное производство по заявлению мэра Запорожья Александра Сина об угрозах в его адрес.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, мэр Запорожья Син 25 мая подал заявление в милицию о том, что в его адрес поступили заявления с угрозами.

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Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 296 УКУ (хулиганство). Проводится расследование.

В то же время, сам Син на пресс-конференции 25 мая сообщил, что получил с неизвестного номера на свой телефон сообщения с угрозами.

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