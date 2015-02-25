Мэру Запорожья вручили извещение о подозрении

Об этом в эфире канала "Громадське ТБ Запоріжжя" сообщил прокурор Запорожской области Александр Шацкий, сообщают Подробности.

"Подчиненные мне доложили, что на трассе под Днепропетровском следователи остановили автомобиль мэра Сина. Ему вручена повестка, которая обязывает его прибыть к следователю в понедельник" - заявил Шацкий.

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Факт получения извещения о подозрении подтвердил и сам мэр Запорожья. "Сегодня вручили мне извещение о подозрении и повестку на 4 марта. Между Запорожьем и Днепропетровском на посту ГАИ меня остановили и вручили подозрение и повестку. Весь процесс снимали три камеры от правоохранительных органов", - сообщил Син в facebook.

Син отметил, что его обвиняют в нарушении Порядка заключения контракта с руководителем государственного коммунального учреждения здравоохранения, утвержденного Кабинетом Министров Украины и нарушении права главных врачей.