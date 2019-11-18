Пристайко рассказал о возможной альтернативе Минским соглашениям

По словам главы МИД, у Украины есть несколько вариантов на случай, если минский процесс не реализуется.

Альтернативой Минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, в МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай, если вариант номер один не работает". В ней указано о необходимости иметь альтернативные варианты действий, если минский процесс не реализуется.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал Пристайко.

В то же время глава МИД отметил, что в случае, если и этот вариант не срабатывает, вероятно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые уже обрисовывались президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в "нормандском формате" не даст результата.