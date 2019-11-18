Пристайко рассказал о возможной альтернативе Минским соглашениям
Альтернативой Минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "РБК-Украина".
Читайте такжеТрамп утверждает, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине
По его словам, в МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай, если вариант номер один не работает". В ней указано о необходимости иметь альтернативные варианты действий, если минский процесс не реализуется.
"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал Пристайко.
В то же время глава МИД отметил, что в случае, если и этот вариант не срабатывает, вероятно, дипломатическая система достает третий вариант.
"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые уже обрисовывались президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в "нормандском формате" не даст результата.