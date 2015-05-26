Экс-заместитель Авакова не пришел на допрос

Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь не пришел на допрос в ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за уголовными производствами МВД, СБУ и фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук.

Он отметил, что органы прокуратуры еще не вручали уведомление о подозрении экс-заместителю главы МВД.

"Уголовное производство, в котором каким-то образом фигурирует Чеботарь, безусловно расследуется (если вы помните тот факт, когда у него в кабинете было обнаружено прослушивающее устройство). В настоящее время какое-либо сообщение о подозрении господину Чеботарю не предъявлено. Расследование продолжается, в тех расследованиях он проходит как свидетель", - сказал Севрук.

Отвечая на вопрос, вручалась ли Чеботарю повестка в ГПУ, он отметил, "что повестка была вручена на вчерашний день. Он не явился, будем выяснять, почему". При этом Севрук не исключил, что в случае, если Чеботарь не появляться в ГПУ, к нему будет применен принудительный привод.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Чеботаря.

Ранее «Радио Свобода» сообщило, что 28 апреля в селе Лесники Киевской области неизвестные совершили нападение на съемочную группу программы журналистских расследований «Наши деньги» (телеканал ЗІК).

«Журналисты этой программы готовили сюжет о строительстве в лесу дома, который может принадлежать семье заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. На территории земельного участка, на котором строится дом, журналисты зафиксировали машину «Тойота» с государственными номерами АА5555АИ, принадлежащую жене Сергея Чеботаря - Варваре. Позже к журналистам подъехал автомобиль марки «Фольксваген» без номерных знаков. Из него вышли трое мужчин и силой отобрали камеру с видеозаписью, после чего скрылись», - говорится в сообщении.

Журналисты узнали в одном из нападавших человека, с которым они общались раньше и которого видели на территории участка, где строится дом. Журналисты вызвали милицию и сообщили об инциденте. После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники.