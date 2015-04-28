Возле дома заместителя Авакова неизвестные напали на журналистов (видео)

Об этом сообщил корреспондент Громадського с места событий.

Оператор телеканала Михаил Шелест получил незначительные телесные повреждения.

Также неизвестные взломали и забрали камеру, а также видеорегистратор из машины.

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Как сообщил в своем Фейсбуке журналист канала Денис Бигус, дом замминистра Сергея Чеботаря построен в заповедной зоне на окраине села Лесники.

Видео утреннего нападения. Ситуация вкратце: Дом заместителя министра Сергея Чеботаря построен в заповедной зоне на окра... Posted by Denys Bigus on 28 апреля 2015 г.

"Съемка проводилась при подготовке сюжета о нескольких высоких должностных лиц МВД. Это утреннее видео. На нем охрана нападает в первый раз. Затем они вернулись на своем белом фольксвагене транспортер 1123, разбили камеру, забрали ее, избили оператора, вырвали регистратор (уже с другой картой) и исчезли. Видео нападающего здесь есть", - написал Бигус, прикрепив видео с места событий.

А это поместье замминистра Чеботаря. Во время сьемок отсюда выехала машина с семейными номерами замминистра мвд. Posted by Denys Bigus on 28 апреля 2015 г.



В то же время, Сергей Чеботарь заявил, что он не имеет дома в Лесниках.

"Эта информация не соответствует действительности. У меня нет дома в селе Лесники Киевской области. Все недвижимое имущество внесено мной в декларацию. Другой собственности у меня нет", - цитирует его слова пресс-служба МВД.