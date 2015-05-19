Дочь Чеботаря пожаловалась в милицию на журналистов. Теперь их вызывают на допросы

Об этом она написала на своей Facebook-странице, сообщает Украинская правда.

"Обуховский райотдел милиции возбудил уголовное дело по факту "вмешательство в частную жизнь" Варвары Чеботарь. Это дочь одиозного заместителя Авакова, у дома которой в поселке Лесники было совершено нападение на съемочную группу телеканала ZIK. Госпожа Чеботарь обратилась в милицию, которая возбудила уголовное дело", - отметила Червакова.

"Журналистам стали приходить повестки. Их вызывают на допросы, пока - в качестве свидетелей. Редакция в шоке. Даже во времена Януковича за разоблачение махинаций чиновников против журналистов не возбуждали уголовных дел", - добавила она.

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"Вынесем этот вопрос на Комитет (по вопросам свободы слова и информационной политики). Надо разобраться, не является ли этот "призрак вмешательства" давлением на журналистов и запугиванием редакции", - сообщила депутат.

Как известно, Чеботарь подал в отставку и был уволен после скандала: у дома Сергея Чеботаря в селе Лесники напали на съемочную группу телеканала ZIK. Как утверждают журналисты, нападавшими оказались зять Чеботаря Олег Полищук и его бизнес-патнер Сергей Гаврилко.

Кроме того, еще в 2014 году сообщалось о причастности Чеботаря к коррупционным схемам.

13 мая в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления об увольнении главы МВД Арсена Авакова из-за скандала с Чеботарем.

И они хотят отставки Авакова, даже несмотря на отставку его заместителя Чеботаря.