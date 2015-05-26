На подконтрольной Украине территории обстреляли авто наблюдателей за прекращением огня

Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны СЦКК Руслан Семенюк, подчеркнув, что это уже второй такой случай за три дня подряд, пишет Украинская правда.

Мобильный патруль украинской стороны Совместного центра в составе двух автомобилей обстреляли в Волновахском районе Донецкой области за 8 км от линии разграничения.

В результате обстрела одна из машин была повреждена, пострадавших нет.

Руководитель украинской стороны СЦКК, генерал-майор Андрей Таран заявил: "Беспрерывный характер активной деятельности диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – авт.) вдоль линии размежевания свидетельствует не только о попытках террористов раскрыть систему обороны ВС Украины, но и о попытках парализовать работу Совместного центра по прекращению огня".

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С появлением зелени линия размежевания для проникновения ДРГ стала особенно "прозрачной", добавил он.

В СЦКК напоминают, что лишь три дня назад, 23 мая, боевики в "нейтральной" зоне обстреляли из стрелкового оружия автомобиль украинской стороны СЦКК, который двигался от блокпоста "Горловка", подконтрольного НЗФ ОРДО, к блокпосту "Майорск", подконтрольного ВСУ.