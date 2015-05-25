На Донетчине троих украинцев поймали с тысячным тиражом сепаратистской газеты (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«В Донецкой области пограничники обнаружили у граждан Украины 1000 газет «Новороссия». Печатную продукцию везли трое украинцев автомобилем «Хюндай». Они направлялись из Донецка в Ольгинку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Москве коммунисты носили Сталина, рекламировали "Новороссию" и требовали от США не трогать их пенсии«Задержанные не смогли объяснить, где взяли данную продукцию и с какой целью пытались ее использовать. Теперь гражданам придется давать объяснения сотрудникам СБУ, которым они были переданы», - отмечают в Госпогранслужбе.