На Донетчине троих украинцев поймали с тысячным тиражом сепаратистской газеты (фото)
18:57, 25 мая 2015Политика
2991 0
На Донетчине пограничники обнаружили и изъяли тысячу экземпляров сепаратистской газеты «Новороссия».
Мужчины везли тысячу экземпляров сепаратистской газеты / ГПСУ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«В Донецкой области пограничники обнаружили у граждан Украины 1000 газет «Новороссия». Печатную продукцию везли трое украинцев автомобилем «Хюндай». Они направлялись из Донецка в Ольгинку», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Москве коммунисты носили Сталина, рекламировали "Новороссию" и требовали от США не трогать их пенсии«Задержанные не смогли объяснить, где взяли данную продукцию и с какой целью пытались ее использовать. Теперь гражданам придется давать объяснения сотрудникам СБУ, которым они были переданы», - отмечают в Госпогранслужбе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter