Медведев пожаловался на "дремучий" сервис в Крыму

Об этом заявил на встрече с вице-премьерами в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Качеству нужно уделить внимание, потому что, не скрою, я даже со своими знакомыми разговариваю, далеко не все они приезжают с положительными эмоциями именно из-за качества обслуживания. Потому что оно такое, скажем, остается еще даже не российское, я не говорю, что это должно быть на современном международном уровне, но оно даже не российское", — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что качество сервиса в Крыму нужно "подтягивать".

"Там много мест для отдыха, но надо признаться, все это на таком очень дремучем уровне было во времена украинского Крыма. Надо сделать все, чтобы там появились нормальные места отдыха", — сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, несмотря на теплую погоду, пляжи Феодосии, Судака и Коктебеля остались без туристов на майские праздники.







