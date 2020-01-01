Не справились с вызовами: в ГБР заявили о существенных нарушениях в работе бюро

27 декабря президент уволил Романа Трубу с должности директора ГБР.

По итогам 2019 года новообразованное Государственное бюро расследований не справилось с первоочередными задачами и вызовами в своей работе.

Об этом говорится в сообщении на сайте бюро.

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«Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением», - говорится в сообщении.

Представители ГБР пригласили общественность и коллег к «конструктивному обсуждению путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений».

Для записи на личный прием к руководству ГБР предлагается отправлять электронные письма по теме встречи.

«Мы ждем обстоятельной информации о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и прочем. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение», - говорится в заявлении.

Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности руководителя ГБР.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (№ 2116).

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут трое членов от парламента, трое - от президента, трое - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.