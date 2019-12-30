Макрон и Меркель прокомментировали обмен пленными на Донбассе

Они ожидают следующего обмена по формуле "всех на всех" и внедрения всеобъемлющего перемирия на Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель после вчерашнего взаимного освобождения лиц Украиной и подконтрольными России боевиками ожидают обмена по формуле "всех на всех" и внедрения всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

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Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции и Германии, размещенном на сайте Елисейского дворца.

В частности, Макрон и Меркель приветствовали последнее освобождение и обмен удерживаемыми лицами, состоявшиеся 29 декабря на востоке Украины.

Они отметили, что обмен соответствует обязательствам, согласованным 9 декабря на саммите "нормандского формата".

Макрон и Меркель благодарят участников Трехсторонней контактной группы, которая собиралась при посредничестве ОБСЕ, за усилия, позволившие осуществить этот обмен.

"Они принимают во внимание, что дальнейшая работа, как и ранее, будет необходима, чтобы обеспечить обмен всех пленных, связанных с конфликтом, и в этом контексте напоминают о принципиальной важности полного и безоговорочного доступа всех международных организаций, особенно Международного комитета Красного креста, ко всем задержанным, и поиску пропавших без вести лиц", - отмечается в заявлении.

Лидеры Франции и Германии убеждены, что с приближением празднования Нового года и Рождества последний обмен удерживаемыми лицами является долгожданным гуманитарным мероприятием, которое должно помочь возобновить доверие между сторонами.

"В соответствии с решениями саммита в Париже, обмен теперь должен быть подкреплен полным и всеобъемлющим внедрением режима прекращения огня, как это 18 декабря вновь подтвердила Трехсторонняя контактная группа", - говорится в заявлении.

Кроме того, сказано, что Франция и Германия продолжат в ближайшие месяцы их усилия в "нормандском формате", и в частности в рамках подготовки к следующему саммиту, который будет посвящен политическим условиям и условиям в сфере безопасности для проведения в будущем местных выборов на Донбассе.