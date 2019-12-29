Освобожденных в рамках обмена с ОРДЛО украинцев встретили в "Борисполе" (фото, видео)

Первыми встречали бывших пленников на взлетно-посадочной полосе Зеленский, их близкие и члены семей.

Освобожденные в рамках обмена с ОРДЛО украинцы вышли из самолета в аэропорту «Борисполь».

Читайте такжеСамолет с освобожденными в рамках обмена украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"Как передает корреспондент УНИАН, первыми встречал бывших пленников на взлетно-посадочной полосе президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства пожал каждому руку и после короткого общения освобожденных из плена украинских военных и гражданских встретили с цветами и шариками их родственники и близкие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

Около 21.30 самолет с освобожденными в рамках обмена украинцами приземлился в аэропорту «Борисполь».