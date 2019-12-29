Дела Майдана будут доведены до конца - Зеленский

По словам президента, включение экс-"беркутовцев" в список на обмен никоим образом не повлияет на расследование дел Майдана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на выдачу в ОРДЛО обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014 года на улице Институтской экс-«беркутовцев», дела Майдана будут доведены до конца.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в аэропорту «Борисполь» после встречи освобожденных из плена ОРДЛО в рамках обмена украинских граждан.

«Это никак не будет влиять на дела Майдана. То, что мы обещаем - мы делаем, поэтому, как я и сказал - дела Майдана мы закончим обязательно», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В рамках обмена Украина, среди прочих, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.