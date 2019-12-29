Зеленский: Если бы у меня было 100 "беркутовцев", я бы их обменял на одного разведчика

Президент прокомментировал обмен экс-«беркутовцев» на заложников в ОРДЛО: «Мы не можем вернуть тех, кого нет, но мы могли вернуть живых».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него приоритетом является возвращение живых людей, и если бы у него было 100 «беркутовцев», он бы их обменял даже на одного украинского разведчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в аэропорту «Борисполь» после встречи освобожденных из плена ОРДЛО в рамках обмена украинских граждан.

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«Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты - они все герои, и я уверен, что для нас приоритет - это вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет, но мы могли вернуть живых, и я уверен, что это приоритет», - заявил он.

Зеленский отметил, что двое из пяти экс-«беркутовцев» находились под домашним арестом. «Они не такие, как наши, не худые, а не битые другими людьми, а нормально неплохо себе жили эти 5 лет», - добавил президент.

По его словам, экс-«беркутовцы» в случае вынесения приговора судом могли бы получить по «5-6 лет», а в итоге обмена Украина смогла вернуть домой десятки людей.

Зеленский также заявил, что если бы он имел еще 100 «беркутовцев», он поменял бы их на одного разведчика. «Если бы у меня было еще 100 «беркутовцев», и мне предложили одного разведчика, одного, я бы им отдал 100 «беркутовцев» и вернул бы живого разведчика», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В рамках обмена Украина, среди прочих, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.