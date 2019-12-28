Стало известно, сколько Украина заплатит в бюджет ООН на 2020 год

В следующем году бюджет Организации Объединенных Наций составит 3,1 млрд долларов.

Украина заплатит около 1,7 млн долларов в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций на 2020 год.

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Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По его словам, Генеральная ассамблея ООН утвердила регулярный бюджет организации.

В частности, в 2020 году бюджет ООН составит 3,1 млрд долл. США.

"Впервые бюджет был принят не на два года, а на один. Более гибкий подход в планировании средств является частью продолжающейся реформы", - сообщил Николенко.

Он уточнил, что регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН за исключением операций по поддержанию мира, поскольку для таких операций есть отдельный бюджет, который одобряется летом. Сейчас этот бюджет составляет 6,5 млрд долл. США в год.

"Очень важно, что 17,5 млн долл. США будут направлены на работу международного механизма расследования тяжких преступлений в Сирии. Согласовать эту статью расходов удалось крайне непросто. Нетрудно догадаться, какая страна пыталась блокировать эти деньги сначала в профильном комитете, а затем и в Генассамблее? Несмотря на это, в следующем году обычные сирийцы будут иметь больше шансов на правосудие", - заявил спикер.

Кроме того, он сообщил, что бюджет ООН будет наполняться за счет взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалой. Срок уплаты - 31 января. Наибольшую долю имеет США - 22%. Украина заплатит около 1,7 млн долл.