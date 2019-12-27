Германия отклонила запрос Украины о военной поддержке - Пристайко

Глава МИД Украины не уточнил, когда Украина отправила этот запрос.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила запрос Украины о военной поддержке для сдерживания российской агрессии.

Об этом он рассказал в интервью немецкому ресурсу RND, передает Новое время.

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"Мы очень благодарны за финансовую поддержку со стороны Германии и политическую поддержку федерального правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отклонен", - сказал Пристайко.

Глава МИД Украины не уточнил, когда Украина отправила этот запрос.

Он выразил надежду, что Берлин пересмотрит текущую позицию и примет решение в пользу укрепления обороноспособности Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина заключила контракт с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin.