Порошенко заявил об отсутствии политических препятствий для безвизового режима

Об этом глава государства сообщил в "Твиттере". "Мы сегодня убрали все политические препятствия для достижения безвизового режима. Остались только технические вопросы", - написал он.

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Кроме этого, на пресс-конференции в Риге глава государства отметил, что саммит Восточного партнерства показал полную поддержку и солидарность с Украиной.

"Для нас очень важно, что новая геополитическая реальность - незаконная аннексия Крыма и агрессия России на Донбассе - была в фокусе всей дискуссии. Вся дискуссия продемонстрировала единство и солидарность с Украиной. Это жизненно важно для нас", - сказал украинский президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что заявления, которые были приняты Европейской народной партией и на саммите Восточного партнерства, продемонстрировали отсутствие оснований для скептицизма, о котором говорили перед саммитом. "Заявление, которое было сделано ЕНП, и заявление саммита демонстрирует, что для скептицизма, который был до саммита, нет никаких оснований. Лидеры ЕС предоставили нам сильную позицию на будущее", - подчеркнул глава государства.