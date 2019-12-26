Зарплаты прокуроров обновленного Офиса генпрокурора вырастут на 50-70% - Рябошапка

Однако, по словам Руслана Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров САП.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса генпрокурора вырастут на 50-70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Рябошапки, зарплаты у прокуроров увеличатся, но их штатная численность уменьшится.

«Благодаря правительства зарплаты прокуроров существенно повышаются - от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы», - сказал он.

Однако, по словам Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы. Однако это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ», - отметил генпрокурор.

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Также, по словам Рябошапки, предусмотрено, что в обновленном Офисе генпрокурора будут совсем другие система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

«По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки будут применяться и премирование, и бонусы. То есть, не так свободно, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы», - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

23 декабря Рябошапка подписал приказ о том, что Офис генерального прокурора начнет работу 2 января 2020 года.