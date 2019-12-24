Стала известна дата начала работы Офиса генпрокурора: Рябошапка подписал приказ

2 января 2020 года в Украине начнет работать Офис генерального прокурора.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 23 декабря подписал приказ, определяющий день начала работы Офиса генпрокурора.

Сегодня документ был опубликован в газете "Голос Украины".

В соответствии с ним, днем начала работы нового органа определено 2 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада реформировала ГПУ в Офис генпрокурора.

Этим документом в законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет (ранее - имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).

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Также устанавливается, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ранее - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ранее - региональные прокуратуры); окружные прокуратуры (ранее - местные прокуратуры); Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

Офис генпрокурора является органом прокуратуры высшего уровня относительно областных и окружных прокуратур, а областная прокуратура является органом прокуратуры высшего уровня относительно окружных прокуратур, расположенных в пределах административно-территориальной единицы, что подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей областной прокуратуры.

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Офис генпрокурора возглавляет генеральный прокурор, который имеет двух первых заместителей и заместителей, а также заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Из закона исключается положение, согласно которому в Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель генпрокурора - главный военный прокурор.