цей матеріал доступний українською

Судья КСУ Мельник внезапно подал в отставку, суд удовлетворил заявление – источник

17:31, 24 декабря 2019
Политика
439 0
Судья КСУ подал в отставку / фото УНИАН

Читайте такжеПраво президента назначать руководителей НАБУ и ГБР противоречит Конституции – КС

Об этом УНИАН сообщил источник в КСУ.

«Сегодня Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании удовлетворил заявление судьи КСУ Николая Мельника и уволил его в отставку», - сказал собеседник УНИАН.

Причины такого решения Мельника пока неизвестны.

Мельник был назначен на должность судьи КСУ Верховной Радой 13 марта 2014 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КСУ