Судья КСУ Мельник внезапно подал в отставку, суд удовлетворил заявление – источник
17:31, 24 декабря 2019Политика
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Причины такого решения Мельника пока неизвестны.
Судья КСУ подал в отставку / фото УНИАН
Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.
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Об этом УНИАН сообщил источник в КСУ.
«Сегодня Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании удовлетворил заявление судьи КСУ Николая Мельника и уволил его в отставку», - сказал собеседник УНИАН.
Причины такого решения Мельника пока неизвестны.
Мельник был назначен на должность судьи КСУ Верховной Радой 13 марта 2014 года.
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