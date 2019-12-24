Судья КСУ Мельник внезапно подал в отставку, суд удовлетворил заявление – источник

Причины такого решения Мельника пока неизвестны.

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник подал в отставку.

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Об этом УНИАН сообщил источник в КСУ.

«Сегодня Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании удовлетворил заявление судьи КСУ Николая Мельника и уволил его в отставку», - сказал собеседник УНИАН.

Причины такого решения Мельника пока неизвестны.

Мельник был назначен на должность судьи КСУ Верховной Радой 13 марта 2014 года.