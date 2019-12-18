Судьи КСУ отказались восстанавливать в должности Шевчука, несмотря на судебное решение – источник

Шевчук пытался примириться с коллегами, но судьи отказались восстановить его в должности, несмотря на судебное решение, обязывающее их это сделать.

Судьи Конституционного Суда Украины отказались восстановить в должности судьи и председателя суда Станислава Шевчука.

Об этом сообщил источник в КСУ.

По его словам, сегодня на заседании судьи рассмотрели вопрос об исполнении судебного решения о восстановлении Шевчука в должности судьи и председателя КСУ.

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«Недавно он (Шевчук - УНИАН) обратился к председателю суда и каждому судье лично с письмом очень толерантного тона, в котором просил забыть старые обиды и зарыть топор войны, подумать о суде и Конституции и добровольно восстановить его в должности», - сказал собеседник агентства и добавил: «По этому поводу сегодня и состоялось заседание. Однако его прихоти не нашли поддержки у минимально необходимого для его восстановления в должности количества судей. Поэтому соответствующее решение принято не было».

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение с должности судьи КС Шевчука, который с 21 февраля 2018 года занимал должность председателя суда.

Шевчук был уволен на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, в частности говорилось о том, что Шевчук вопреки закону назначил себя внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КС.

Новым председателем Конституционного суда был избран Александр Тупицкий.

В июне следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления Шевчуком властью или служебным положением (ч.1 ст.364 Уголовного кодекса).

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда.

15 октября Шевчук принес в Конституционный суд заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя суда.

В тот же день в КСУ сообщили, что начали рассмотрение заявления Шевчука.