Премьер Финляндии: нельзя на саммите "Восточного партнерства" избежать обсуждения вопроса по Крыму

Вопрос Крыма будет отображен в итоговой декларации саммита "Восточное партнерство" в Риге, заявил в пятницу премьер Финляндии Александер Стубб.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы обсуждаем этот вопрос. Нельзя, приехав на саммит "Восточного партнерства", избежать обсуждения этой темы. В то же время все мы должны понимать, что "Восточное партнерство" не направлено против кого-либо. Конечно, в итоговой декларации будет что-то о Крымском полуострове… Но мы хотим также говорить и о практических вопросах", — сказал он журналистам.

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Программа "Восточное партнерство" предусматривает политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Евросоюза с Украиной, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией и Молдавией.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь и Армения не захотели подписывать первоначальный вариант декларации саммита Восточного партнерства из-за формулировок о российской агрессии и аннексии Крыма.