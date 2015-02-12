Запад заморозит отношения с Россией, если та снова нарушит Минские договоренности - премьер Финляндии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Финляндии Александр Стубб сегодня в Брюсселе перед началом работы саммита ЕС.

"Мы сейчас будем только надеяться, что договоренности о прекращении огня и мирные договоренности будут продолжаться, потому что уже потеряно много жизней. Это хорошие усилия, и я надеюсь, что они будут выполнены", - отметил Стубб.

Читайте такжеПосле переговоров в Минске новые санкции на саммите ЕС обсуждаться не будут - МогериниОтвечая на вопрос относительно возможности рассмотрения новых санкций, премьер-министр Финляндии отметил, что необходимо "дать миру шанс". "Если договоренности не будут выполняться, в ближайшем будущем мы увидим замороженную ситуацию между Россией и Западом", - сказал он.

Финский премьер отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд "протянуть Путину свои руки с миром". "Сейчас он должен стараться сделать так, чтобы договоренности работали", - добавил Стубб.