Туск советует не ждать от саммита заявлений о "гигантском шаге вперед"

Соответствующее заявление он сделал в четверг в Риге перед началом работы саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Рижский саммит не о провозглашении гигантского шага вперед. Наше партнерство будет продвигаться вперед шаг за шагом, как и был построен ЕС. Шаг за шагом, подразумевает - реальный прогресс в реформах, который также в интересах наших партнеров и Европы в целом", - сказал он.

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Другим сигналом, с которым он "приехал" в Ригу, Туск назвал тот факт, что ЕС "остается на своем пути, несмотря на запугивание, даже войну". "За последние годы ЕС предан Восточному партнерству, как всегда. Присутствие 25 из 28 лидеров (стран ЕС) это доказывает", - подчеркнул президент ЕР.

Третьим сигналом он назвал желание ЕС продвигать отношения со "всеми нашими партнерами Восточного партнерства". "Это что-то вроде индивидуального покроя, с учетом готовности и суверенного выбора. Важно, что мы хотим им помочь, помочь изменить общество в пользу граждан, также значит, что они будут более устойчивыми к внешнему давлению", - подчеркнул Туск.

Президент ЕР также заявил, что Восточное партнерство не направлено против России. "Это не конкурс красоты между Россией и ЕС. Но позвольте мне быть откровенным - красота имеет значения, если бы Россия была бы более мягкой, более очаровательной и привлекательной", - добавил Туск.