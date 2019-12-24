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У Зеленского задумались о переформатировании Кабмина - СМИ

13:13, 24 декабря 2019
Политика
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За несколько недель могут заменить 2-3 действующих министров новыми / фото УНИАН

Об этом сообщает УП. Off the record (один из Telegram-каналов Украинской правды) со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в Офисе президента достаточно критически настроены относительно деятельности правительства и имеют несколько вариантов переформатирования Кабмина, однако все зависит от главы государства. Якобы речь идет о замене двух-трех министров.

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В ОП, по данным УП. Off the record, не прочь вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам.

«Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось», - цитирует издание высокопоставленного собеседника.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Теги: #правительство#Кабмин#Кабинет министров#Владимир Зеленский#Алексей Гончарук