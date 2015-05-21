Представитель ЕС: саммит в Риге проходит после худшего политического кризиса в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель ЕС заявил перед саммитом, который начинается сегодня в Риге.

Двухдневное событие начнется сегодня вечером с совместного ужина лидеров стран ЕС и шести стран-участниц «Восточного партнерства». Хозяином вечера в историческом здании Риги Blackheads's Hous будет президент Латвии Андрис Берзиньш.

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Саммит продолжит работу завтра в 9.00 в Национальной библиотеке Латвии с официального приветствия лидеров стран, после чего в 10.00 начнется пленарное заседание. Ожидается, что уже после обеда к журналистам выйдут высокие представители ЕС.

В ЕС отмечают, что этот саммит подтвердит важность политики «Восточного партнерства» для Евросоюза и шести стран-партнеров.

"Первый и главный мессидж, который даст саммит: мы верны нашей цели - построению более тесных отношений с независимыми и суверенными странами «Восточного партнерства». Второй важный мессидж - что это партнерство является конструктивным и не создает разграничительных линий на континенте. Это не является целью политики, наоборот - речь идет о создании новых возможностей для граждан - это торговля, поездки, личные контакты между людьми и взаимосвязи", - сказал перед саммитом представитель ЕС.

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По его словам, саммит также продемонстрирует сотрудничество Евросоюза со всеми шестью странами, несмотря на их разные амбиции и устремления.

"Ключевое слово - дифференциация - разные возможности и разные амбиции. Три страны (Украина, Грузия и Молдова) продвинулись достаточно далеко в отношениях с ЕС, с которыми мы подписали соглашения об ассоциации, но у нас есть три других партнера - два из них являются членами Евразийского экономического союза - Армения и Беларусь, и один партнер, который решил быть не с ЕС и не вступать в Евразийский союз - это Азербайджан. Но все эти партнеры хотят интенсифицировать отношения с ЕС", - пояснил еврочиновник.

При этом он подчеркнул, что это будет саммит, который покажет, что политика работает, несмотря на нынешние сложные условия, и что эта политика дает конкретные результаты для граждан".

"Это саммит, который проходит после значительной напряженности и худшего политического кризиса и кризиса в сфере безопасности в Европе, который начался в 2013 году", - подчеркнул представитель ЕС.

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Ожидается, что в рамках саммита Украина и Еврокомиссия подпишут Меморандум о взаимопонимании относительно выделения Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

По результатам саммита ожидается подписание декларации. 19 мая европейский дипломат заявил, что в документе ЕС не выразит позицию по поводу европерспективы для стран, которые высказали соответствующие надежды, - Украины, Грузии и Молдовы.

Евросоюз на саммите будет представлять президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск, верховный представитель ЕС по внешней политики и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан и комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко, Армению - президент Серж Саргсян, Грузию - премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Молдову - президент Николае Тимофти, Азербайджан – заместитель руководителя администрации президента Новруз Мамедов и министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров.

Как сообщал УНИАН, в Риге сегодня начинается двухдневный саммит Восточного партнерства, на котором лидеры 28 стран Евросоюза встретятся с партнерами из Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Беларуси и Армении.