В Раде подписали меморандум по работе над законопроектом о рынке земли - Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков отмечает, что между различными политсилами есть взаимопонимание.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентские фракции и группы подписали меморандум о дальнейшей работе над законопроектом о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня есть понимание между разными политическими силами, которые работают в парламенте. И сегодня подписан меморандум между различными, всеми фракциями и депутатскими группами, и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать при подготовке этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - отметил Разумков.

Он напомнил, что запланировано провести ряд заседаний профильного комитета, итогом которых должна стать подготовка окончательного варианта законопроекта.

В то же время, председатель ВР отметил, что "одно лишь принятие закона об обороте земли не решит вопрос".

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"Это комплекс законов и не только законов, которые надо будет внедрить для того, чтобы действительно можно было говорить об открытии этого рынка. На это влияет и этот закон, и те законы, которые были рассмотрены, и те законы, которые будут рассмотрены. И так же надо будет дорабатывать очень много еще Кабинетом министров и другим учреждениям для того, чтобы к конечной цели прийти, и создать такие условия, чтобы действительно владельцы земли могли свободно ею распоряжаться", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам аграрной и земельной политике провести девять заседаний для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Заседания завершатся 10 января.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который действует с 2001 года в Украине, до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.