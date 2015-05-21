Украина отступает от Конвенции по правам человека в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 341 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

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В заявлении отмечается, что в связи с аннексией и временной оккупацией Российской Федерацией неотъемлемой части территории Украины – Автономной республики Крым и города Севастополя, совершенной вследствие вооруженной агрессии против Украины, полную ответственность за соблюдение прав человека и выполнение соответствующих международных договоров на аннексированной и временно оккупированной территории Украины несет Российская Федерация.

В заявлении также сказано, что «Российская Федерация как государство, которое фактически оккупировало и контролирует часть Донецкой и Луганской областей, отвечает за соблюдение и защиту прав человека на этих территориях как по международному гуманитарному праву, так и международному праву защиты прав человека».

«Продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, которая сопровождается совершением военных преступлений и преступлений против человечности как регулярными Вооруженными силами Российской Федерации, так и незаконными вооруженными формированиями, управляемыми, контролируемыми и финансируемыми Российской Федерацией, представляет общественную опасность, которая угрожает жизни нации», - отмечается в заявлении.

«С целью обеспечения жизненно важных интересов общества и государства в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины и другие органы государственной власти вынуждены принимать нормативные решения, которые представляют определенное отступление от обязательств Украины по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».