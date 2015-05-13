"ДНР" и "ЛНР" представили свои предложения по изменению Конституции Украины

Руководство террористических «ДНР» и «ЛНР» представили Киеву предложения по изменению Конституции Украины.

Об этом сообщает Lenta.ru ссылаясь на один из сайтов боевиков.

Террористические организации «ДНР» и «ЛНР» настаивают на конституционном закреплении особого статуса Донбасса, внеблокового статуса Украины, а также на введении особого экономического режима. Также руководство боевиков считает, что изменения должны коснуться статей основного закона о судебной системе, прокуратуре, местном самоуправлении и об административно-территориальном устройстве Украины.

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«В случае если Украина внесет данные поправки в свою Конституцию, то и ДНР, и ЛНР внесут соответствующие изменения в свои конституции», — подчеркнул один из лидеров террористов Денис Пушилин. Другой представитель боевиков Владислав Дейнего отметил, что «синхронизация и гармонизация конституционной реформы Украины, ДНР и ЛНР является единственно возможной моделью воссоздания единого политического пространства и выполнения минских соглашений».

Ранее УНИАН сообщал, что руководство террористической организации "ДНР" согласно на "широчайшую автономию" в составе Украины - но без ущерба своим интересам.