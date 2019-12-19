Зеленский встретился с сыновьями погибших военных и пообещал помочь с жильем (фото, видео)

Малыши захотели посидеть в кресле гаранта и разглядели его кабинет.

Президент Украины Владимира Зеленский сегодня, 19 декабря, в День святого Николая пригласил на чай в свой кабинет двух детей погибших на Донбассе военных.

Об этом сообщает Офис президента.

Мальчики говорили, что мечтали увидеть президента, и такую встречу для них организовали. Зеленский пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало президентское кресло. Дети расспрашивали Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли руководить страной.

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"Самое сложное – оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас в вас, потому что обучение и образование – это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", – сказал он.

Также двух гостей Зеленского интересовало, когда в Украине будут нормальные дороги и закончится коррупция. Зеленский предложил спросить это у премьер-министра Алексея Гончарука и председателя СБУ Ивана Баканова

"Часть дорог – 4 тыс. км – собираемся отремонтировать в следующем году, а через пять лет сделаем все", - подчеркнул Гончарук.

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Баканов зато в телефонной беседе с ребятами отметил, что коррупция в стране закончится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и будут поступать по совести и по закону.

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона "Айдар" и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Опекуны детей обратились к президенту и попросили решить жилищный вопрос детей, которые стали полными сиротами за период войны. Зеленский пообещал им помочь.

Как сообщалось ранее, 19 декабря отмечается День святого Николая. Сегодня в Киеве в 19:00 по этому случаю зажгут огоньки на главной елке страны.