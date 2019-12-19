Илья Кива стал отцом в третий раз - экс-нардеп

По словам бывшего нардепа, у Кивы родилась дочь.

По словам бывшего депутата Игоря Мосийчука, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива стал отцом в третий раз.

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Об этом Мосийчук сообщил в Telegram-канале. "Поздравляю народного депутата Илью Киву с рождением дочери! Пусть растет здоровой и счастливой на радость родителям!", - написал бывший народный избранник.

У Кивы есть двое детей от предыдущего брака — 25-летняя дочь и 7-летний сын. Третий ребенок, очевидно, у него родился от девушки Екатерины Мазур, с которой он живет вместе в Киеве.

Ранее у самого молодого 23-летнего народного депутата Украины Святослава Юраша (фракция «Слуга народа») родился сын.