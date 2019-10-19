У самого молодого украинского нардепа родился сын

23-летний депутат Святослав Юраш входит во фракцию "Слуга народа".

У самого молодого 23-летнего народного депутата Украины Святослава Юраша (фракция «Слуга народа») родился сын.

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Об этом в Facebook сообщил отец депутата Андрей Юраш, который является директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры.

Андрей Юраш разместил фотографии, сделанные в родильном доме и написал: «Самый молодой депутат Украины с самым молодым ее гражданином - Левком Юрашем!».

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия стал отцом двойняшек.