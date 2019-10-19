У самого молодого украинского нардепа родился сын
16:37, 19 октября 2019Политика
165 0
23-летний депутат Святослав Юраш входит во фракцию "Слуга народа".
Святослав Юраш стал отцом / фото УНИАН
У самого молодого 23-летнего народного депутата Украины Святослава Юраша (фракция «Слуга народа») родился сын.
Читайте такжеУкраинский нардеп-"радикал" стал многодетным отцом (фото)
Об этом в Facebook сообщил отец депутата Андрей Юраш, который является директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры.
Андрей Юраш разместил фотографии, сделанные в родильном доме и написал: «Самый молодой депутат Украины с самым молодым ее гражданином - Левком Юрашем!».
Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия стал отцом двойняшек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter