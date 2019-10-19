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У самого молодого украинского нардепа родился сын

16:37, 19 октября 2019
Политика
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Святослав Юраш стал отцом / фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщил отец депутата Андрей Юраш, который является директором Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры.

Андрей Юраш разместил фотографии, сделанные в родильном доме и написал: «Самый молодой депутат Украины с самым молодым ее гражданином - Левком Юрашем!».

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия стал отцом двойняшек.

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Теги: #нардеп#Слуга народа