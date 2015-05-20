Палица: Кивалов написал статью с инструкцией создания "народной республики" на Одесчине

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По его словам, статья была опубликована в газете «2000» под названием «Пора готовить Конституцию для Одесщины» в феврале прошлого года.

«В статье говорится о полной автономии Одесского региона, своей валюте, собственных внешних политических направлениях и армии. То есть, расписана четкая инструкция, по которой захватывался Крым, а потом создавались «ЛНР» и «ДНР». Почему за эту публикацию не наказали? Кто народному депутату велел ее разместить? Мне очень не нравится, что Генеральная прокуратура спускает это на тормоза», - рассказал Палица.

По его мнению, власти обязаны довести этот вопрос до конца. «Если нынешняя власть не сможет довести до конца этот вопрос, я лично буду очень сильно расстроен. Опять деньги победят закон», - заявил Палица.

Вместе с тем, губернатор считает, что Кивалов может быть причастен к еще одному громкому делу. По мнению Палицы, при создании Одесской юридической академии Кивалов мог захватить курортные земли.

Читайте такжеПалица: Угрозы со стороны Приднестровья нет

«Да, он построил юридическую академию, за это ему большое спасибо. Однако считаю, что не зря уже год на территорию вуза не пускают налоговые органы для проверки того, как были освоены деньги. Не пускают по решению судебных органов, которые Кивалов продолжает контролировать. Думаю, не случайно в архиве юридической академии произошел пожар, когда в нее заходили налоговики… Напомню, сгорела первичная документация, а фискальная служба по-прежнему бессильна – добро на проверку не дает Фемида. Не стану углубляться в причастность этого человека (он такой не один) к присвоению курортных земель – пусть разбираются прокуратура, милиция», - сказал Палица.