Игорь Палица: "Если бы год назад не удержали Одессу, мы бы потеряли Украину"

Игорь Палица был назначен губернатором территориально самой большой в Украине Одесской области в непростое для региона время, когда Одесса вот-вот могла превратиться во второй Донецк. Южная Пальмира, которую после событий 2 мая 2014 года раздирали ненависть и страх, встретила нового главу облгосадминистрации без присущего ей колорита и юмора. А хороших прогнозов развития событий в регионе, на ближайшую перспективу, не делал никто. Имея за плечами опыт управления собственным бизнесом и дважды будучи депутатом Верховной Рады, на посту руководителя ОГА Игорь Палица столкнуться с новыми для себя функциональными обязанностями. Сегодня он признает, что «наследство» получил непростое.

Год назад вы сделали выбор – поменяли депутатский мандат на должность главы ОГА. Это было предложение, от которого нельзя было отказаться?

Руководить областью не планировал, даже не помышлял. Накануне назначения меня пригласил тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов, ночью состоялся непростой трехчасовой разговор.

В такие моменты желания собственные уходят в сторону. Есть принципы- нужно защищать страну. Я согласился.

Я поменял не то, чтобы мандат, я поменял образ жизни, почти не вижусь с семьей… Изменил свою жизнь не для того, чтобы зарабатывать, «деребанить» землю или порты (смеется, - УНИАН). В Одесской области, и это подтвердит любой местный бизнесмен, ни у кого не просил ни копейки. Ни на помощь милиции, ни на помощь армии, бойцам АТО, все делал за свой счет. В том числе, много помогаю семьям ребят, погибших на востоке Украины. Вот от этого получаю большое моральное удовлетворение.

По вашему собственному мнению, можно ли назвать прошедший год успешным для региона? Какие планы пока остались нереализованными и что этому препятствовало?

Удалось сохранить баланс взаимопонимания между разными политическими силами, в обществе не разгулялись радикальные настроения. Удалось понемногу начать процесс примирения оппонентов после случившегося 2 мая. Думаю, что люди поняли: мир лучше, чем война, политические дебаты лучше, чем хождение в касках, масках и с битами в руках. Поэтому я считаю, что этот год был потрачен не зря.

Также удалось предотвратить уничтожение Куяльницкого лимана. Хотя до нас 15 лет об этом говорили, но никто не делал. Мы нашли деньги в бюджете, возвели трубопровод и в ноябре 2014 года начали закачку морской воды. Если бы не это, нынешним летом получили бы высохший водоем...

К сожалению, экономикой всерьез заняться пока еще не получилось. Во-первых, в связи с тем, что в стране тяжелая финансовая ситуация, из-за проблем с бюджетами мало, в принципе, возможностей решать какие-то экономические проблемы. Во-вторых, процентов 90 времени уходило на обеспечение в регионе безопасности.

Безопасность Одесской области многие эксперты напрямую связывают с соседством Приднестровья...

Когда я был назначен на должность руководителя ОГА, в Тирасполь поехал уже через неделю, встречался там с президентом непризнанной ПМР Евгением Шевчуком. Мы обсудили все вопросы и Шевчук заверил, что приднестровцы не собираются заниматься дестабилизацией в Одесском регионе, и мы можем вообще не переживать по этому поводу.

На протяжении года я, в принципе, не видел угроз со стороны Приднестровья. Они сами боятся радикальных настроений с нашей стороны, которыми их пугают.

Тогда почему вдоль границы с непризнанной республикой строится ров?

Да, он строится, и я за свой счет полностью обеспечиваю пограничников нефтепродуктами, потому что у них в бюджете средства на эти цели не предусмотрены. Но ров необходим, не столько для обороны, но скорее, для борьбы с контрабандой. В данном контексте заграждение, действительно, работает. Процент контрабанды значительно снизился и, думаю, в будущем данное явление исчезнет вообще.

Возвращаясь к теме безопасности, к печальной годовщине 2 мая в Одессе были введены беспрецедентные меры…

Накануне много говорилось, что именно в эти дни кому-то захочется заняться дестабилизацией ситуации. Причем говорили, как промайдановские силы, как они сами себя называют, так и антимайдановские – радикальных элементов хватает с обеих сторон. В этой связи милиция не только обеспечивала безопасность на Куликовом поле, на Соборной площади – конкретных мемориальных местах, где собирается и должно было собраться множество людей. Она также занималась отработкой криминалитета, очищала город, область. Присутствие в регионе увеличенного состава правоохранителей в эти дни привело к тому, что количество преступлений здесь уменьшилось на 70%.

В то же время, люди получили возможность возложить цветы, где хотят: и на Куликовом поле, и в историческом центре, где 2 мая были первые жертвы. В целом, 2 мая 2015 года мы позволили всем сделать так, как они сами сочли нужным. Считаю, что все прошло спокойно и все должны быть этим довольны.

Тем не менее, уже 9 мая в Центральном парке культуры и отдыха, на Аллее Славы, группа людей позволила себе антиукраинскую риторику…

В этот день, с 9.00 до 17.00, Аллею Славы посетили около 50 тысяч человек, которые пожелали возложить цветы к обелиску Неизвестному матросу и надгробиям участникам обороны Одессы. В этот временной промежуток около 100 человек пришли туда с иконами и несколькими портретами Сталина. Здесь же появились провокаторы. Я считаю, что они именно провокаторы, - четверо молодых людей 16-17 лет, в футболках с изображением Степана Бандеры.

Установлено, что, договорившись между собой, они намеревались войти в толпу и срывать георгиевские ленточки, которые были на одежде незначительной части людей, пришедших на Аллею. Милиция и общественники вовремя отреагировали, задержав этих молодых людей. Но «сумасшедшие» с портретами Сталина увидели эту провокацию – парни трижды пытались осуществить задуманное. И человек двадцать сразу принялись кричать: «Бандеры, вон и Одессы!».

При этом другие люди, находившиеся на Аллее Славы (около 3 тысяч человек), начали на них шикать и требовать, чтобы они покинули мемориал. Тогда маргиналы отправились на Куликово поле, где раньше они собирались по воскресеньям. Поэтому считаю, что как такового инцидента не было.

Скажу больше, 9 мая не запрещалось надевать георгиевские ленточки, имелась лишь рекомендация.

Я противник того, чтобы какая-то идеология навязывалась насильно. Мол, нельзя к одежде крепить георгиевские ленточки или сразу всех заставить ходить непременно с маками. Таких вещей не приемлю.

К сожалению, то, что раньше считалось символом доблести, сегодня дискредитировано и используется в качестве атрибута террористами. Однако, на мой взгляд, людям надо это объяснять, и объяснять историческими фактами, показывать новое на личных примерах. И только так пытаться повлиять на их сознание. Мирно, но только не запретами.

Для этого нужно время и терпение.

Несмотря на то, что Одесса не находится в зоне АТО, в городе то и дело происходят какие-то ЧП, взрывы. Регион постоянно раскачивают?

Я не понимаю, кому это нужно. Если взрывы осуществляют какие-то пророссийские силы, то, как мне кажется, эффект обратный – люди начинают хуже относиться к Российской Федерации. Происходит отторжение. Возможно, это делают для того, чтобы показать якобы бессилие власти, или кто-то хочет сорвать курортный сезон.

Увы, теракты, диверсии предотвратить крайне тяжело. Это подтверждает опыт всех стран, включая Европу и США. Тем не менее, убежден: СБУ, милиция найдут виновных, а суд даст должную правовую оценку их действиям.

На фасаде административного здания №2 обладминистрации кто-то периодически устраивает «лазерное шоу» в виде оскорбительных надписей в адрес властей, а сделанные фотоснимки выставляют в Интернет. Вам известно об этих прецедентах?

Перед 9 мая было изъято оборудование, которым это «писали» и надеялись продолжать. Была запланирована провокация...

Эти гадости делались тайно, но почти сразу информация об этом и фото появлялись на сайтах «Таймера» или «Инфо-центра», буквально, через 5 минут, когда еще никто ничего не знал. На месте вдруг случайно оказывался кто-то из представителей этих информационных ресурсов... Уверен, что суд даст оценку всем этим «развлечениям».

С такими вещами тяжело бороться, ведь проекции можно делать прямо из окна какой-то машины. Однако подобные прецеденты свидетельствуют о том, что население в целом не поддерживает чьи-то антиукраинские настроения.

События 2 мая прошлого года и их расследование, скажем так, запятнали несколько милицейских мундиров. Сегодня вы удовлетворены работой правоохранительных органов?

После Майдана мы получили полностью деморализованные правоохранительные органы, а сегодня они начинают работать, и, уверен, что они будут работать качественно. Милиция не должна обслуживать политиков, а должна стоять на страже закона. Если не нравятся действия милиции, которая следует букве закона, меняйте его, но не обвиняйте при этом правоохранителей.

Какие проблемы в области требуют, на сегодняшний день, скорейшего решения?

В первую очередь, необходимо привести в порядок здания областных больниц – взрослой и детской. Есть хорошие специалисты, но работать невозможно. В настоящее время ждем предложения от главврача Одесской областной больницы, его видения того, что и как нужно сделать.

В отношении детского медучреждения ведется дискуссия: оставить его в районе Слободки либо перенести на 16-ю станцию Большого Фонтана, где объединить с аналогичной городской структурой.

Также в регионе имеют место проблемное качество питьевой воды, большая проблема с дорогами, которые не строились очень давно…

Но в текущем году на их строительство впервые выделены колоссальные деньги из бюджета развития области…

Они – не колоссальные. Одесский бюджет развития, при росте курса доллара втрое, по сравнению с прошлым годом уменьшился на 100 млн - до 200 млн грн. Да, 95% данной суммы направлено на строительство дорог, но необходимо в разы больше.

Думаю, в этом году будет построено около 150 км дорог. Понемногу, своими силами, с помощью финансирования со стороны государства, я надеюсь, мы все дороги капитально отремонтируем лет за пять.

В дороги нужно вкладывать деньги. Национальную валюту нужно печатать и выделять, а не ждать, пока дадут кредиты. Это те деньги, которые не имеют валютной составляющей и не приведут к инфляции. Наоборот - создадут рабочие места.

Помимо дорог и больниц, в планах есть реализация еще каких-то проектов?

Проекты есть, впрочем, как и проблемы… Необходимо строить промышленные холодильники – помогать фермерам хранить урожай, оказывать содействие в кредитовании во время посевной и сбора урожая. В регионе требуется возрождение мелиоративной системы, которая попросту убита. Нужно возрождать культуру фермерства, садоводства, перенимая опыт Израиля, Арабских Эмиратов, где на песке собирают по 3-4 урожая за год...

Одесский регион имеет колосальные возможности стать самым лучшим, самым привлекательным в Украине, но этим нужно заниматься. Надеюсь, что все-таки децентрализация будет доведена до логического конца, чтобы каждый одессит чувствовал, как отражается на благосостоянии области работа портов, перевалочных комплексов, автомобильных трасс, куда, в целом, идут его налоги.

А какие проблемы сегодня волнуют жителей Одесской области? С какими вопросами они приходят к вам на прием?

Проблемы у всех одни и те же: незаконный захват квартиры, бизнеса или офиса, отсутствие дорог, жалобы на чиновников, просьба в помощи больному человеку... Очень много проблем. Начиная от бытовых и заканчивая организационными.

Если говорить о вопросах, интересующих самих граждан, то после аннексии Крыма, военно-морские силы Украины, которые раньше базировались на полуострове, «переехали» в Одессу. Как решаются социально-бытовые проблемы моряков?

Одесса – морская столица Украины, и мы сделаем все для того, чтобы видеть на ее улицах красивых ребят в тельняшках и черных мундирах. Чтобы максимально решить их социально-бытовые вопросы, проблемы с размещением, мы находим общий язык с бизнесменами, которые берутся помочь. Думаю, что и из бюджета пойдут деньги...

Давайте поговорим о местных предприятиях. В Одессе дислоцируются и крупнейшие пароходства, включая ЧМП, которое когда-то значительно пополняло золотовалютные резервы страны. По вашему мнению, возможно ли возрождение отрасли?

Возрождения торгового флота я не вижу. Во-первых, покупка или строительство судна обходится очень дорого. Во-вторых, это все сейчас находится в частных руках. Наша задача – обеспечить заходы сюда различных торговых судов, способствовать увеличению объема перевалки в портах. К сожалению, этому мешает коррупция, которая присутствует, начиная с организационных мероприятий в самом порту, и заканчивая таможней и всем остальным.

Из-за несовершенства Таможенного кодекса, в Одессе растаможивается всего 25% импортных грузов. Остальные идут транзитом на внутренние таможни, где расценки на растаможку, официальные тарифы, в 2-3 раза ниже, чем в Одессе. При этом, с разницы кто-то зарабатывает. Поэтому, как только будут приняты изменения к Таможенному кодексу, по всей Украине начнут действовать одинаковые прозрачные тарифы, коррупционные проявления на таможне сразу сократятся на 90%. Это легко сделать. Не знаю, почему данным вопросом не заинтересовались до сих пор в Верховной Раде.

Вы говорите о необходимости увеличивать перевалку грузов в портах, но наши порты, согласно решению правительства, подлежат приватизации. Как вы относитесь к этой перспективе?

Сейчас государство находится в преддефолтном состоянии, в стране экономический кризис, и, сильно ее недооценивая, сюда не направляют инвестиции, не дают банковские кредиты. Считаю, что в такой ситуации продавать имущество нельзя. Продавать следует на пике, чтобы получить от сделки наибольшую выгоду.

Мое субъективное мнение – приватизация портов нецелесообразна. Реализовывать необходимо убыточные объекты, которые не зарабатывают. Если порты приносят деньги, если из них, наоборот, можно сделать «кормушки» для страны, для Одессы, я в продаже никакого смысла не вижу.

Если говорить о крупных предприятиях региона, то постоянно муссируются слухи о вашей причастности к событиям на Одесском НПЗ и якобы к исчезновению арестованной нефти…

Мне смешно, когда обвиняют меня, группу «Приват» или Игоря Коломойского в том, что мы якобы разворовали оттуда нефть. Учитывая схемы, которыми пользовался Сергей Курченко, не платя налоги в бюджет, давно надо было отсудить завод в пользу государства. Следовало продать его на аукционе и получить деньги для компенсации всех потерь, которые Курченко и его группа (группа компаний «Газ-Украина» - УНИАН) принесли государственному бюджету. Заниматься воровством топлива?!

Это – не в нашей системе ценностей.

Правительство приняло решение – все нефтепродукты завода передать государственной компании «Укртранснефтепродукт». Ее представители приехали, имея на руках соответствующее решение суда, и забрали эти нефтепродукты. «Укртранснефтепродукт» обеспечила возможность транспортировки груза с помощью милицейского батальона «Киев-1», который, как вы понимаете, не имеет ко мне никакого отношения.

Мое «вмешательство» в данную историю состоит лишь в требовании направить средства, вырученные от реализации нефтепродуктов, на выплату зарплаты работникам НПЗ.

Почему же вас настойчиво связывают со скандалами вокруг НПЗ?

Кто связывает? Депутат Верховной Рады Сергей Кивалов, который «кричит» об этом в Интернете?! Это выглядит, как в истории, когда вор кричит: «Держи вора!».

Год назад, когда я только получил назначение, ко мне пришли одни уважаемые в области люди. Они предложили, чтобы я просто закрыл глаза, когда откроют ворота и с НПЗ вывезут нефтепродукты. За это мне предложили 50% стоимости товара. Я категорически отказался, и мы не дали вывезти с завода ни одной тонны. В остальном, пусть государство разбирается кому продаст нефть и куда пойдут деньги от продажи. Хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы, в первую очередь, погасили долги по зарплате.

Вам также приписывают отношение и к Одесскому припортовому заводу…

Он вообще вне моих интересов и возможностей. Считаю, что прибыльное предприятие должно оставаться в государственной собственности. Как и порты, завод продавать не время. Если же правительство примет решение, реализация мощностей должна проходить на открытом конкурсе, с доступом для всех компаний для того, чтобы получить максимальную цену.

Раз уж вы упомянули депутата Сергея Кивалова, чем вызван ваш затяжной конфликт с президентом Национального университета «Одесская юридическая академия»?

Да, он построил юридическую академию, за это ему большое спасибо. Однако считаю, что не зря уже год на территорию вуза не пускают налоговые органы для проверки того, как были освоены деньги. Не пускают по решению судебных органов, которые Кивалов продолжает контролировать. Думаю, не случайно в архиве юридической академии произошел пожар, когда в нее заходили налоговики… Напомню, сгорела первичная документация, а фискальная служба по-прежнему бессильна – добро на проверку не дает Фемида. Не стану углубляться в причастность этого человека (он такой не один) к присвоению курортных земель – пусть разбираются прокуратура, милиция.

Меня больше всего возмутила его статья в газете «2000» под названием «Пора готовить Конституцию для Одесщины». Публикация вышла 7 февраля 2014 года (№ 6 от 7-13 февраля, – УНИАН). То есть, еще до бегства Виктора Януковича, до аннексии Крыма и проблем на востоке Украины. В статье говорится о полной автономии Одесского региона, своей валюте, собственных внешних политических направлениях и армии. То есть, расписана четкая инструкция, по которой захватывался Крым, а потом создавались «ЛНР» и «ДНР». Почему за эту публикацию не наказали? Кто народному депутату велел ее разместить? Мне очень не нравится, что Генеральная прокуратура спускает это на тормоза.

И при этом Кивалов рассказывает сказки о том, что у него есть лингвистические экспертизы от известных институтов. Мы же прекрасно понимаем, где и как он их сделал. Достаточно просто прочитать статью, чтобы все понять…

Если нынешняя власть не сможет довести до конца этот вопрос, я лично буду очень сильно расстроен. Опять деньги победят закон.

Местные бизнесмены предлагали вам поучаствовать в каких-то «проектах»?

Надо отдать им должное – нет.

Однако недавно речь шла о создании какого-то совместного благотворительного фонда…

Ко мне пришли семь предпринимателей и сказали, мол, давайте создадим фонд, будем вносить в него деньги, помогать людям. Я, естественно, согласился. Затем они сообщили, что создали фонд, в который внесли по 2 млн грн. Я сказал, что тоже готов положить аналогичную сумму и предложил сразу расписать, куда и кому поступят деньги в ближайший месяц. Хотел эти средства направить на социальную помощь ветеранам, на строительство спортивных площадок для молодежи.

Однако оказалось, что, во-первых, бизнесмены не собираются каждый месяц делать взносы в фонд. Во-вторых, каждый из семи пришедших… изложил личную просьбу, связанную либо с закрытием уголовного производства, либо с решением каких-то бизнес- вопросов.

После этого я ответил: «Спасибо. Это ваши деньги, делайте с ними, что хотите». Как ими распорядились, я не знаю.

Одна из «горячих точек» Южной Пальмиры – старейшая в стране киностудия, расположенная в курортной зоне. По существу, отечественные фильмы не снимаются, зато ходят упорные слухи, что знаковый объект хотят уничтожить из-за дорогостоящей земли, на которой она расположена…

Мы говорили о киностудии с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Предлагал и предлагаю ему написать письмо в Фонд госимущества с тем, чтобы 50+1% акций передали городу. Тогда город сможет контролировать ситуацию.

Фильмы не снимаются, это большая проблема. Но дело в том, что в течение 23 лет никто не обращал внимания ни на песни, ни на фильмы, ни на стихотворения. Наше культурное пространство было пустым, патриотическое воспитание отсутствовало изначально.

Тем не менее, безусловно, киностудия необходима... Наглядный пример из истории СССР. В 1917 году все разрушили «до основания», ликвидировали основы жизни – веру в царя, в империю, церковь. Но тогда буквально за 10 лет удалось создать новую историю – начали историю СССР. Появилось много песен, очень хороших фильмов, патриотических стихотворений. Да, на тот момент все это пропитали идеей СССР, но цель была достигнута.

Нашему государству всего 23 года, но что за это время сделано, чтобы приучить людей жить в молодом украинском государстве? Сейчас идет война, из которой необходимо делать выводы...

В целом, если говорить о застройке побережья Черного моря и застройке исторического центра города, какой вы видите Одессу? Не считаете, что новостройки портят внешний вид города?

В плане этажности и внешнего вид, на мой взгляд, исторический центр должен оставаться в первозданном виде. Конечно, нужно приводить в порядок фасады и на это необходимо выделять деньги. Есть очень красивые здания. И старинную часть Одессы можно сделать просто шикарной. Здесь высотная застройка, возведение современных сооружений должно быть категорически запрещено.

А вот с побережьем не все однозначно. В Европе, в США побережье застраивается, но не хаотично, как у нас, когда кто-то отхватил кусок земли и построил какой-то замок на берегу. Подобное допускать нельзя. Считаю, что должен быть один общий генеральный проект, который город сможет потом выставить на инвестиционный конкурс, на продажу. Так, к примеру, развивалась турецкая Анталия, другие известные мировые курорты.

Появились ли в Одессе «любимые места Игоря Палицы»?

Да. Гостиничный номер, в котором живу. За все время был дважды в ресторанах, расположенных вне стен гостиницы. Все остальное время – рабочий кабинет.

До назначения у меня было много любимых мест, я часто бывал в Одессе. Нравилось гулять по Дерибасовской, по Трассе здоровья, но об этом пришлось забыть. Нынешняя ситуация требует наличия охраны, мне неудобно так ходить по Одессе. Поэтому из своей жизни пока исключил посещения любимых мест...

Не жалеете, что когда-то поменяли депутатской мандат на жесткое кресло главы ОГА?

Могу жалеть только о времени, которое не провел с семьей. Но я рад, что регион остался в составе Украины, что здесь нет так называемой «народной республики» и попыток ее создания.

Считаю, что для сохранения мира, вместе с одесситами сделал очень много. Наверное, если бы тогда не удержали Одессу, мы бы потеряли Украину.

Лариса Козовая