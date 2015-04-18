СБУ расследует антиукраинскую деятельность Кивалова

Об этом заявила депутат от партии "Воля" Ирина Суслова, ссылаясь на разговор с руководителем СБУ Валентином Наливайченко.

Читайте такжеДепутаты предлагают ВР запретить возглавлять вузы тем, кто голосовал за «диктаторские законы» "Сейчас СБУ ведет следственные действия и готовятся представления на аресты. Убеждена, что Кивалов обязательно будет наказан и за сепаратизм, и за хищение государственного имущества. Мной в прошлом месяце было направлено обращение в правоохранительные органы относительно антиукраинской деятельности Сергея Кивалова. Так, еще в 2013 году он силой собирал студенческие Антимайданы в Одессе. Затем публиковал статьи в СМИ относительно предоставления отдельного статуса области", - сказала Ирина Суслова.

На обнародованном видео студенты сами рассказывают как и кто отправлял их в Одессу и Киев и с какой целью.

16 апреля на вопрос Ирины Сусловой Валентин Наливайченко рассказал, что СБУ зарегистрировала уголовное производство, начаты следственные действия, назначены экспертизы, чтобы в суде требовать ареста для тех, кто призывал к сепаратизму и угрожал целостности государства.