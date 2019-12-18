Генассамблея ООН сегодня проголосует за резолюцию, касающуюся оккупированного Крыма

Заседание начнется в 11 утра по восточному времени (17:00 по Киеву).

Сегодня состоится заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций, где будет рассматриваться проект резолюции, направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает миссия Украины в ООН в Twitter.

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«18 декабря Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о защите прав человека на оккупированной территории Крыма», - говорится в сообщении.

Заседание начнется в 11 утра по восточному времени (17:00 по Киеву).

Как сообщал УНИАН, 14 ноября третий комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». К ключевым положениям документа относятся ссылки на международно-правовое определение агрессии, а также предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием.

«За» проголосовали 67 стран, против 23, воздержались 82.