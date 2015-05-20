Депутаты сегодня могут ввести для себя штрафы за "кнопкодавство" (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также предполагается рассмотрение ряда социальных законопроектов. В частности, относительно помощи семьям с детьми.

Будет рассматриваться также законопроект, касающийся открытости и доступа к информации о деятельности парламента, его комитетов и депутатов, а также относительно обязательности онлайн-трансляции открытых заседаний комитетов ВР.

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Кроме того, сегодня предусматривается рассмотрение законопроекта, касающегося обязательного владения украинским языком должностными и служебными лицами органов государственной власти.

Рассмотреть для включения в повестку дня сессии планируется, в частности, проект постановления о поручении Кабинету министров по пересмотру условий получения кредитных средств от Международного валютного фонда.