Уволенный за антисемитизм консул Украины в Гамбурге восстановился через суд

Суд обязал МИД Украины восстановить Василия Марущинца на его должности и выплатить сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

Консул Генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец восстановился в должности через суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что дипломат был уволен дисциплинарной комиссией в мае 2018 года за нарушение присяги государственного служащего после того, как был уличен в размещении в соцсетях материалов, "которые имели явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма". Эти публикации в МИД назвали позорными и сообщили, что Марущинец подтвердил свое авторство.

Однако дипломат обжаловал свое увольнение в суде. Сначала Окружной административный суд Киева полностью согласился с выводами комиссии МИД, но при обжаловании в апелляционном административном суде вердикт был иным – министерство обязали восстановить Марущинца на его должности и выплатить сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

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"МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года Марущинец возобновлен на дипломатической службе и ему выплачено сумму в более чем 230 тысяч гривен", - рассказали в пресс-службе.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, что нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины. Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве страны.